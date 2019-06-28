Пока вы спали: газовый вопрос для Молдовы, подробности кражи картины из Третьяковки

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Президент Игорь Додон считает, что газ из Румынии не сможет стать для Молдовы альтернативой российскому топливу. Наша страна не сможет получать по газопроводу из Румынии объем топлива, необходимый для покрытия нужд молдавских потребителей.

"Мы пока не знаем, будет ли у нас транзит газа через Украину с 1 января 2020 года, нужно искать альтернативу. Румынский газопровод Яссы-Унгены не может быть альтернативным источником газа, потому что он еще не достроен до Кишинева и не соединен с магистральным газопроводом", - сообщил Додон в эфире одного из молдавских телеканалов.

Президент считает, что есть еще одна проблема: для обеспечения достаточного давления в трубе нужно построить компрессионную станцию в Румынии, но эти работы еще не начались.

"Нам нужно также обсудить теоретический вариант возможного получения реверсного газа. Нам необходимо срочно начинать переговоры со всеми, риски очень велики, поэтому я готов оказать правительству любую помощь, чтоб помочь правительству в этом вопросе", - добавил Додон.

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Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года. Сейчас республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.

Заявление Путина на заседании лидеров стран БРИКС

Ситуация в глобальной экономике не может не вызывать беспокойство, в мире растут протекционизм и политические барьеры, заявил президент России Владимир Путин.

"Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

По его словам, налицо слабые показатели деловой активности, увеличение мирового долга и высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых рынках.

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"В этих условиях, как представляется, страны БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что нужно искать совместные решения, варианты возможных договоренностей, "которые могли бы стать основой для обсуждения в более широком кругу заинтересованных государств".

Путин пояснил, что это, в частности, "касается разрешения тех трудностей, с которыми сталкивается мировая торговля".

"Понятно, что ее необходимо адаптировать к современным реалиям. И в этом контексте на первое место выходят задачи реформирования Всемирной торговой организации", - продолжил российский лидер.

Полеты Boeing 737 MAX не возобновятся до конца года

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в самолетах Boeing модели 737 MAX.

Представитель Boeing заявил, что компания сможет исправить неполадки, представив обновленное программное обеспечение в сентябре. Модернизация ПО будет касаться как системы коррекции маневрирования (MCAS), так и недавно выявленной проблемы.

Источники сообщают, что в случае успешной корректировки ПО компании и чиновникам FAA понадобится не менее двух месяцев, чтобы согласовать все необходимые процедуры для возобновления полетов 737 MAX. Отмечается, что речь идет о самом благоприятном сценарии.

Полеты самолетов модели 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Дело обвиняемого в краже картины из Третьяковки направили в суд

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи пойдет под суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Oкончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы продлил срок ареста Денису Чуприкову - предполагаемому похитителю картины из Третьяковской галереи.

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Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.

Сам задержанный вскоре после задержания заявил, что "ничего противозаконного не совершал". При этом, по данным полиции, на момент преступления он уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.

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