Во Франции побит температурный рекорд

Власти этой страны призывают граждан быть бдительными к своему здоровью в аномально жаркую погоду.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Температурный рекорд побит во Франции. В пятницу, 28 июня, столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов по Цельсию.

Ранее МВД Франции сообщило, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

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Французские власти призывают граждан быть особенно бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких в аномально жаркую погоду.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее в пятницу сообщил, четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в начале неделе объявил о переносе экзаменов в колледжах на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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