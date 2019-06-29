Опасная Одесса: туристов из Молдовы лишают номеров и требуют деньги

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Молдавских туристов, которые любят отдыхать на черноморском побережье в Одессе, предупредили о преступной схеме, которую реализуют там злоумышленники. Речь идет о том, что с автомобилей снимают иностранные номера.

"Дорогие друзья, кто собирается на Украину, позаботьтесь о том, чтобы ваши номера были хорошо прикручены и их было сложно снять. Снимают иностранные номера, оставляют вам номер телефона, и потом за 400-500 гривен вы их выкупаете", - написала Ольга Лолло в одной из групп в социальной сети Facebook.

Жительница Кишинева рассказала, что в таких случаях многие жертвы действительно предпочитают заплатить злоумышленникам деньги, потому что разбирательство с помощью полиции занимает достаточно много времени.

По словам пострадавшей, автомобильные номера преступники прячут где-то неподалеку, поэтому можно попытаться самим их поискать.

"Прячут хорошо. Рассказывают сказки про то, что это не они, они только посредники. Можно рискнуть и за 200 гривен договориться на один номер, все равно два номера спрятаны вместе, и вряд ли они рискнут вернуться и забрать один. Если не хотите поиграть в детективное расследование, как я это делала вчера, позаботьтесь о надежности прикрепленного номера", - добавила женщина.

Самое интересное, что с ее автомобиля сняли номера, когда он находился на платной парковке у пляжа "Ланжерон".

То есть преступники не стесняются действовать днем в многолюдных местах.

© Photo: ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам Сообщение о преступной схеме обмана туристов в Одессе

Что произойдет, если турист откажется платить

Жительница молдавской столицы не захотела пополнять карман злоумышленников, поэтому обратилась в местные правоохранительные органы.

"Сценарий не дать денег таков: вы - без номеров, едете в полицию, или они к вам, но потом все равно вы к ним. Вам выписывают справку. Вы изготавливаете на месте временные дубликаты, которые обойдутся в ту же сумму или дороже. Либо едете с этой справкой без номеров и имеете сказочную историю на таможне. Потом занимаетесь восстановлением тут на месте. Все сделано так, чтобы вам было проще дать денег на месте", - пояснила потерпевшая.

Также жительница молдавской столицы рассказала, что теперь преступники "находятся в разработке".

А вот руководство платной парковки, по словам нашей соотечественницы, за произошедшее "по внутреннему уставу никакой ответственности не несет", так как с ними не было подписано никакого договора.

Некоторые пользователи Сети, прокомментировавшие публикацию, сообщили, что преступная схема действует уже несколько лет, поэтому владельцам автомобилей действительно стоит позаботиться об их сохранности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK