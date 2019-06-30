На курортах Румынии и Болгарии граждан Молдовы может ждать разочарование

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Отправляясь на отдых на курорты Румынии и Болгарии, гражданам Молдовы надо быть максимально внимательными, чтобы не купить подделку в одном из местных бутиков. С соответствующим предупреждением выступил Национальный центр по защите прав потребителей.
Среди наиболее подделываемых вещей - предметы летнего гардероба, обувь, парфюмерия, различные аксессуары, сувениры и даже детские игрушки, часть из которых содержит токсичные вещества.
Массовая продажа подделок на морских курортах - феномен последних нескольких лет даже в странах, где действуют жесткие требования Евросоюза по качеству реализуемой продукции.
Специалисты-маркетологи полагают, что такие послабления для курортной торговли обусловлены целью поступления максимальных сумм от торговли в местные и государственные бюджеты стран, чьи курорты столь популярны среди молдавских граждан.
Сотрудники Центра по защите прав потребителей рекомендуют не приобретать непроверенные товары, либо детально выяснять информацию о происхождении продукции.
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