02:01 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск

В Одессе стало опасно отдыхать на море, граждан Молдовы могут сильно укусить

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
Получить короткую ссылку
59820

В прибрежных водах на одесских пляжах замечены опасные скаты, укус которых может представлять опасность для здоровья человека.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Одесский отрезок черноморского побережья давно является излюбленным местом отдыха жителей Молдовы, которые отправляются к морю даже на несколько дней, чтобы хоть немного отдохнуть от изнуряющей городской жары, установившейся в Молдове в последние несколько дней. 

Одесские СМИ сообщают, что вблизи пляжей причерноморского города замечены опасные скаты-хвостоколы, которые чрезвычайно опасны для человека. Необычных рыб заметили утром, 1 июля, на одесском пляже "Дельфин". Снимки, выложенные в соцсетях, вызвали панику среди отдыхающих, некоторые из которых просто боятся заходить в море. 

© Sputnik / Alexey Malgavko
В Затоку стало ездить небезопасно - есть риск подхватить заразу

При приближении человека скаты принимают выжидающую позицию и могут сильно укусить купальщика, так как на окончании хвоста у них находятся ядовитые шипы. 

Главное, что необходимо знать любителю долгого купания в черноморской воде, - внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на такого "агрессора". Скаты никогда не нападают первыми, однако, если человек проявляет к ним агрессию, могут использовать свое ядовитое жало. 

 "Нежелательно купаться ночью, в темноте легко не заметить ската-хвостокола", — говорится в сообщении профильных медицинских служб Одесской области Украины.

Врачи советуют: если вас ужалили, нужно вызвать скорую помощь, либо обратиться в медпункт. Необходимо извлечь из раны осколок шипа и обработать место укуса перекисью водорода. Боль от укуса особо остро чувствуется через полтора часа. В этот период она может быть настолько сильной, что человек теряет сознание.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Отдыхающим из Молдовы на заметку - пляжи в Одессе признали безопасными
Опасная Одесса: туристов из Молдовы лишают номеров и требуют деньги
Теги:
укусы, пляж, отдых, Одесса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться