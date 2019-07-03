В Одессе стало опасно отдыхать на море, граждан Молдовы могут сильно укусить

В прибрежных водах на одесских пляжах замечены опасные скаты, укус которых может представлять опасность для здоровья человека.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Одесский отрезок черноморского побережья давно является излюбленным местом отдыха жителей Молдовы, которые отправляются к морю даже на несколько дней, чтобы хоть немного отдохнуть от изнуряющей городской жары, установившейся в Молдове в последние несколько дней.

Одесские СМИ сообщают, что вблизи пляжей причерноморского города замечены опасные скаты-хвостоколы, которые чрезвычайно опасны для человека. Необычных рыб заметили утром, 1 июля, на одесском пляже "Дельфин". Снимки, выложенные в соцсетях, вызвали панику среди отдыхающих, некоторые из которых просто боятся заходить в море.

При приближении человека скаты принимают выжидающую позицию и могут сильно укусить купальщика, так как на окончании хвоста у них находятся ядовитые шипы.

Главное, что необходимо знать любителю долгого купания в черноморской воде, - внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на такого "агрессора". Скаты никогда не нападают первыми, однако, если человек проявляет к ним агрессию, могут использовать свое ядовитое жало.

"Нежелательно купаться ночью, в темноте легко не заметить ската-хвостокола", — говорится в сообщении профильных медицинских служб Одесской области Украины.

Врачи советуют: если вас ужалили, нужно вызвать скорую помощь, либо обратиться в медпункт. Необходимо извлечь из раны осколок шипа и обработать место укуса перекисью водорода. Боль от укуса особо остро чувствуется через полтора часа. В этот период она может быть настолько сильной, что человек теряет сознание.

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