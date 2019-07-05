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Наркозависимый.

"Развод" по-одесски: как аферисты из Украины обобрали граждан Молдовы

© Fotolia / fasphotographic
Общество
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Жителям нашей республики следует быть предельно бдительными - мошенники могут подстерегать на каждом шагу.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Граждане соседней Украины - выходцы из Одессы и городов Донбасса - развернули в Оргеевском районе Молдовы широкую, но незаконную коммерческую деятельность.

Владимир Односталко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Односталко: самому молодому наркоману в Молдове – девять лет

Под видом избавления людей от наркотической и алкогольной зависимости, они вымогали у людей крупные суммы денег, представляясь дипломированными врачами-наркологами, практикующими самые передовые методы лечения от наркомании и алкоголизма. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. 

В коммуне Иванча Оргеевского района они снимали частный дом в коттеджном поселке, который визуально переоборудовали под специальный пансионат для лечения наркозависимых и алкоголиков. Свежий воздух и приветливые "врачи" дополняли картину обмана. Родственники зависимых людей, видя такое хорошее отношение и доброжелательную обстановку, охотно верили, что здесь их близкому человеку помогут.

Украинская группировка "врачей-наркологов" состояла из пяти человек. Никаких следов преступники не оставляли, не выписывали никаких "лекарств", даже плацебо. По данным следствия, украинские мошенники без особых рекомендаций и без назначения и контроля настоящих врачей-психиатров давали пациентам сильнодействующие лекарства от шизофрении.

Наркомания
CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Почему наркомания поразила Молдову

Психотропные медикаменты незаконным путем попадали в Молдову из Украины через территорию Приднестровья. Помимо препаратов от шизофрении, наркозависимым гражданам нашей страны давали сильнодействующие снотворные препараты, под воздействием которых они спали по 2-3 дня, не доставляя неудобств "администраторам заведения".   

Деньги за псевдолечение они просили переводить онлайн-платежом на указанный номер банковской карты. 

По данным прокуроров, всем "пациентам" фальшивой клиники не давали покинуть территорию частного дома. Таким образом, украинские граждане совершили еще одно преступление, помимо мошенничества, - незаконно лишали свободы жителей Молдовы. 

Члены преступной группировки за 28 дней мнимого лечения брали с родственников зависимых людей от 10 до 15 тысяч леев, а затем "продлевали лечение" на неопределенный срок по той же таксе. 

На данный момент установлено, что от действий украинских мошенников пострадали 7 граждан Молдовы, а в ходе специальной медицинской экспертизы специалисты должны определить, какой вред был нанесен их состоянию здоровья. 

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По данным следствия, члены преступной группировки ранее были судимы на Украине за торговлю наркотиками, похищение людей, кражи, ограбления и мошенничество.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
аферисты, вымогательство, лечение, граждане, Молдова


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