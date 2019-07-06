Черное море: пластикового мусора все больше, выявлен главный загрязнитель

Экологи подвергли изучению 13 тысяч тонн бытовых отходов, собранных в прибрежной полосе.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Одноразовые изделия составляют почти 70% от общего количества пластикового мусора на побережье Черного моря, и до 90% - Азовского, сообщает российское отделение Greenpeace.

Отмечается, что проанализировано было 13 тысяч тонн мусора, собранного на побережье двух морей.

Оказалось, что бо́льшая часть найденного пластика — одноразовые товары и упаковка.

На Чёрном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском море — превышает 90%.

"Главным загрязнителем побережья Чёрного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки из-под напитков и их части", - говорится в сообщении.

Экологи отметили, что самыми загрязнёнными были участки, куда трудно попасть.

Greenpeace призывает к разработке государственных систем мониторинга пластикового загрязнения и утверждению перечень одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать.

Исследование проводилось в ноябре 2018 года.

Как пояснили в организации, время ушло на обработку данных.

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