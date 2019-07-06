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Петух

Подсуден: слишком рано будит обывателей

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Утро с нами! (425)
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Во французском департаменте Приморская Шаранта проходит процесс по делу домашнего петуха, который своим кукареканьем лишает округу сладкого предутреннего сна.

КИШИНЕВ 6 июл — Sputnik. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море, передает газета Le Monde.

Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. По сведениям радиостанции Europe1, еще весной 2017-го пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.

На заседание суда 4 июля не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы.

Петух vs Пёс
© Facebook / L Ξ M O N ツ
Смешное видео: боевой петух гоняет по двору домашнего пса
Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.

Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.

Как отмечает телеканал Euronews, за процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента.

В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".

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Тема:
Утро с нами! (425)

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