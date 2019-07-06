Столетняя британка о двух секретах долголетия

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. По словам юбилярши, до этого возраста она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду — сосискам в тесте.
"Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество", — призналась она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мэри Эмерсон и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Муж Мэри Эмерсон Том умер в 1976-м, после чего она стала жить одна.
У нее есть три внука и два правнука.
"Я прожила хорошую жизнь", — сказала женщина.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK