Столетняя британка о двух секретах долголетия

Мэри Эмерсон, которая перешагнула вековой рубеж на прошлой неделе, считает, что прожила хорошую жизнь.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. По словам юбилярши, до этого возраста она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду — сосискам в тесте.

"Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество", — призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INSTASCOOP9JA| Naija News Blog (@instascoop9ja) 4 Июл 2019 в 12:49 PDT

Мэри Эмерсон и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Муж Мэри Эмерсон Том умер в 1976-м, после чего она стала жить одна.

У нее есть три внука и два правнука.

"Я прожила хорошую жизнь", — сказала женщина.

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