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Китай.

Россию и Китай свяжет "Меридиан"

© Sputnik / Юрий Кавер
Общество
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Правительство России одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай под звучным названием "Меридиан".

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России "Меридиан", которая должна соединить Европу и Китай.

Протяженность автомагистрали "Меридиан" составит почти 2000 километров и должна создать кратчайший маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой.

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© Sputnik / Alexey Tikhomirov
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Медведев поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта - ЗАО "Русская холдинговая компания" - в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая; всю необходимую поддержку проекту должны оказывать министры транспорта, строительства, финансов и экономического развития.

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Инициаторы проекта выкупили уже более 80% земель в коридоре будущей дороги, а начинать строительство "Меридиана" они планируют от границы с Казахстаном, частная дорога оценивается почти в 600 миллиардов рублей и должна быть построена без государственных денег.

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Теги:
дорога, Китай, Россия


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