Симоньян прокомментировала нежелание Лондона аккредитовать Sputnik и RT

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД об отказе RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе СМИ, якобы из-за "распространения дезинформации", отметив, что ни одного примера приведено не было.

Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне:



'Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации'.



Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 июля 2019 г.

​Британские власти недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации". Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели", - написала она в социальных сетях.

Она отметила, что в то же время можно припомнить, как МИД Великобритании "стыдливо стер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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