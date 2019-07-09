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"Государева дорога" в России: почему проект может быть интересен странам СНГ

© Photo: МПА СНГ
Общество
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Власти Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и министерство экономического развития РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Государева дорога".

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Туристический проект "Государева дорога" может быть интересен странам СНГ, считает начальник отдела департамента гуманитарного сотрудничества исполкома СНГ Татьяна Ковалева.

В Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ. В рамках ярмарки проводится очередное заседание Совета по туризму организации.

"Проект "Государева дорога" включен в протокол заседания. Опыт российской стороны, безусловно, интересен и предложен в качестве изучения", - сказала Ковалева, которую цитирует РИА Новости.

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В ходе заседания стороны также отметили высокий интерес к разработке новых маршрутов культурного туризма в рамках СНГ на основе объектов программы ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие", а также взаимные меры по привлечению туристов к маршрутам "Шелковый путь", "Винный путь", "Кулинария".

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В начале июня власти Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и министерство экономического развития РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Государева дорога", ожидается, что проект станет аналогом "Золотого кольца" и будет нацелен на привлечение туристов, путешествующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург. По историческому маршруту "Государева дорога" с конца 18 века путешествовали русские цари и императоры, там также сохранились уникальные путевые дворцы и усадьбы.

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Теги:
проект, СНГ


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