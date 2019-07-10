Петров день, 12 июля - день апостолов Петра и Павла: традиции и обычаи

Праздник в честь Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который больше известен в народе как Петров день, православная церковь отмечает 12 июля

Чествовать память Святых в один день начали с первых веков христианской религии, так как по преданию оба апостола были убиты в Риме за веру во время правления императора Нерона.

Церковь особо чтит память Святых Петра и Павла, хотя все апостолы велики пред Богом.

Что предшествует празднику

Празднику предшествует летний многодневный пост, который называется Петровский или Апостольский. Продолжительность поста, который всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы), на 58-й день после Пасхи, в разные годы длится от 8 до 42 дней.

Петровский пост — один из четырех постов, установленных православной церковью, который неизменно начинается через неделю после дня Святой Троицы в понедельник. В 2017 году пост начался 12 июня и, соответственно, продлится месяц.

Праздник — день памяти Святых апостолов Петра и Павла, которым завершается пост, не входит в сам пост. Но если он попадает на среду или пятницу, то поститься нужно. В 2017 году 12 июля — среда, постный день, в который разрешается вкушать рыбу.

Вдохновенный простец

Симон-Петр, один из любимых учеников Христа, был простым рыбаком, не умевшим читать и писать. Имя Петр, которое в переводе с еврейского означает "скала, камень", дал ему сам Иисус.

Верный ученик всюду следовал за своим Учителем и месте с Иоанном и Иаковом был свидетелем Преображения Спасителя на горе Фавор, а также молитвы и страданий в Гефсиманском саду.

© Sputnik / М. Филимонов Икона "Апостолы Петр и Павел", середина XI век

Петра называют апостолом надежды христианской. Трижды отрекшись от Христа, он находит в себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей слабости. И после покаяния именно его Господь трижды утверждает в апостольском звании словами – "паси овец моих".

Петр проповедовал учение Христово в основном среди таких же простых иудеев, как он сам.

Неистовый оратор

Апостол Павел был полной противоположностью Петру — сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, получивший блестящее образование. Молодой Савл — ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, "книжник и фарисей", готовился стать раввином.

Будущий апостол не знал Христа в Его земной жизни, а христиан жестоко преследовал как богохульников и отступников от иудейского закона. Но однажды ему явился Сам Христос, и жизнь Савла в корне изменилась.

© Sputnik / Игорь Бойко Репродукция картины "Апостол Павел". Художник Гверчино

Воскресший Иисус Христос явился ему по дороге в Дамаск и спросил его: "Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?". С этого момента в его жизни изменилось все – он "прозрел", принял христианство и посвятил свою жизнь проповеди Того, Кого он прежде гнал.

Он проповедовал Христа не только среди евреев, но и среди язычников — людей, которые не знали Единого Бога. Благодаря его усилиям христианство перестало быть чисто еврейским религиозным движением.

Павел совершает несколько миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и… терпит гонения. Он основал множество поместных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые послания.

Два столпа веры

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры, и справедливо почитается вместе с ним "столпом" Церкви Христовой и первоверховным апостолом.

По преданию, оба великих апостола были казнены за веру в один день. Петр был распят на кресте вниз головой, а Павел, как римский гражданин, был приговорен к более почетной казни — ему отрубили голову.

По православному учению, общий праздник Петра и Павла — напоминание о единстве и разнообразии в жизни Церкви.

© Sputnik / РИА Новости Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"

Почитание Святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. При императоре Константине Великом, в 324 году, были воздвигнуты храмы в честь Святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. С этого времени праздник в их честь стал особо значимым, а литургия — торжественной.

Совместное празднование апостолов Петра и Павла 12 июля по новому стилю было распространено уже в первые века христианства. Празднуя в этот день память апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость Святого Петра и разум Святого Павла.

И хотя апостолы Петр и Павел очень разные, по духу и по близости страданий своих они составляют одно.

Традиции

Праздник Петра и Павла был своеобразным рубежом, разделяющим летние работы на две половины. После Петрова дня начиналась подготовка к сенокосу и жатве, а до этого дня все силы крестьян направлялись на рост и увеличение урожая.

Молодежь по традиции в этот день, еще до рассвета, выходила в поле караулить солнце. Этот обычай зародился в давние времена на Петров день с целью отгонять от поселения русалок.

© Sputnik / Юрий Простяков Икона "Апостол Павел"

С первыми лучами солнца народ радовался и пел. Но на этом обычай не заканчивался. Далее молодые люди плели венки на деревьях, и только после этого с песнями шли домой.

На Петров день люди устраивают ярмарки с торгами, народные гуляния с танцами и песнями.

По традиции этот день принято проводить с семьей и встречаться с родственниками.

В народе считали, что на Петров день солнце играет особенными цветами, как радуга. Такое свечение наблюдается только в Светлое Воскресение Христово.

Издревле на Петров день праздновали свадьбы.

Приметы

Апостолу Павлу молятся о процветании бизнеса, а апостолу Петру — о благополучии, покровительстве в делах и о здоровье. Рыбаки также молятся Святому Петру, который считается покровителем рыболовов, об успехе в рыбной ловле.

Люди верили, что если в этот день умыться в трех родниках, то можно поправить здоровье и обрести благополучие. А речная или озерная вода смывали грех супружеской неверности.

© Sputnik / Юрий Кавер Храм во имя святых апостолов Петра и Павла на Прохоровском поле

Много примет с Днем Святых Петра и Павла связано и с погодой. Трижды идущий в этот день дождь — признак богатого урожая, дважды — хорошего, а единожды — скудного.

Начинает рано темнеть — Петр и Павел день убавил, говорили в народе. День убывает, а жара прибывает.

Погода в этот день несколько раз меняться может. С Петрова дня начинаются частые грозы.

Застолье

На праздник люди обязательно резали барана, птицу и готовили из них разнообразные блюда. К праздничному столу подавали молодой картофель с укропом, свежими огурцами, салаты из свежих овощей, творог и сливочное масло. Пекли пироги со свежими грибами, ягодами, курятиной и творогом.

На столе обязательно должны быть блюда из свежей рыбы, поскольку апостол Петр считается покровителем рыбного промысла. Особенно популярны в это жаркое время были холодные первые блюда и квас, сладкие блюда и напитки из ягод.

Сваты со стороны жены угощали сватов мужа ужином, а тещи на второй год бракосочетания приносили зятьям печеный сыр.

В деревнях устраивали веселую братчину. Ставили широкие столы, раскладывали угощения: жареную баранину, пироги с начинкой из баранины, ватрушки. Подавали купленное на общие деньги вино, с которого братчина и начиналась.

Для совместного празднования в Петров день существовала своя причина. Дело в том, что летом колоть скотину в каждом доме было невыгодно: во-первых, она не успевала "нагулять" мясо; во-вторых, в жару хранить мясо было затруднительно — оно быстро портилось.

Поэтому община колола барана на всех — его хватало, чтобы за раз поесть досыта свежего мяса жителям всей деревни. Так сама собой решалась проблема хранения: ее просто не возникало. Баранина стала главным угощением на петровских пирах. Хорошим гарниром к баранине были брюква, репа, свекла, фасоль.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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