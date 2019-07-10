Умер актер из фильма "Люди в черном"

В США в возрасте 88 лет умер известный актер Рип Торн.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Американский актер Рип Торн, наиболее известный по роли агента Z из франшизы "Люди в черном", умер 9 июля, сообщает издание Vulture со ссылкой на заявление его представителей.

Во второй половине дня вторника Торн мирно скончался в своем доме в Лейквилле, штат Коннектикут, в возрасте 88 лет в окружении родных: жены Эми Райт и дочерей Кэти Торн и Анжелики Пейдж.

От чего умер актер, не разглашается.

BREAKING: Actor Rip Torn, 88, has died according to his family; lived in Litchfield County and starred in Men in Black and The Larry Sanders Show among many. pic.twitter.com/JGLHj2sEVE — newsbell (@newsbell) 10 июля 2019 г.

Актер был ветераном бродвейской сцены и кино.

За рубежом он был известен ролью Арти в "Шоу Ларри Сандерса", за которую он был номинирован на Эмми шесть раз подряд, выиграв награду за лучшую мужскую роль второго плана в 1996 году.

Он также был номинирован на Оскар за роль в фильме "Кросс-Крик".

"Играй драму как комедию, а комедию как драму", - Рип Торн.

За свою карьеру актер сыграл множество ролей в более чем двухстах фильмах и телевизионных передачах. Торн начал играть в кино после сорока и получил известность на закате своих лет.

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