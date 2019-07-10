Украина: новый чернобыльский "саркофаг" сдан в эксплуатацию - фото, видео

Реализация проекта обошлась в 1,5 миллиарда евро, которые были собраны международным сообществом.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Новое укрытие на Чернобыльской атомной электростанции, построенное над четвертым реактором за 1,5 миллиарда евро, введено в эксплуатацию, заявил в среду старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором на Чернобыльской АЭС прошла испытательную эксплуатацию.

"Спустя 22 года после организации чернобыльского фонда "Укрытие", новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 миллионов евро", - написал Усов на своей странице в Facebook.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается.

Превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему призвана новая защитная оболочки "Укрытие" (конфайнмент), которая представляет собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.

Введение в эксплуатацию нового конфайнмента над ЧАЭС ранее планировалось в декабре 2018 года.

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