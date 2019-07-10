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Венедиктов сообщил, что посетил Вышинского в СИЗО

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Главный редактор "Эха Москвы" сообщил в соцсетях, что привез в Киев письмо от матери арестованного журналиста, которое передали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что посетил в киевском СИЗО руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Как украинский гражданин, он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", — написал Венедиктов в Telegram-канале.

Ранее он рассказал, что привез в Киев письмо от матери арестованного журналиста, которое передали Владимиру Зеленскому.

"Что я (делаю) в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали", - написал он.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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