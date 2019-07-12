Важно знать молдавским отпускникам - перемены в отелях Египта

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. В электронной базе данных будут содержаться персональные данные работников. Они получат специальные пластиковые карты с чипом, где будет записана вся информация, включающая проступки и поощрения.

"В Египте в рамках предстоящего введения новых отельных стандартов решили навести порядок с кадрами в гостиничной сфере. Туристические власти страны анонсировали создание электронной базы данных всех сотрудников гостиничного сектора: в этом реестре будут содержаться их персональные данные, образование, квалификация, отзывы с места предыдущей деятельности, проступки и поощрения. На предмет мошеннических и иных противоправных действий персонал проверит полиция", - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Реестр гостиничного персонала будет общим для пользования Минтуризма, Федерации туристических палат и туристической полиции Египта. По замыслу Федерации, которая выступила инициатором этого проекта, таким образом отели смогут отказать в вакансии недобросовестным сотрудникам или людям с минимальным опытом работы, отмечает РИА Новости.

"По мнению египетских экспертов, подобная мера сможет гарантировать более безопасное пребывание туристов и повысит уровень сервиса в отелях", - прокомментировали ситуацию в АТОР.

"По информации Федерации туристических палат АРЕ, постепенно "оцифрованы" будут все нынешние работники отельной сферы: им выдадут специальные пластиковые карты с чипом, на котором будет записана их персональная информация. Впоследствии без таких персональных чиповых карт гостиницам запретят брать на работу людей. Кроме того, чтобы начать работу в гостинице, человеку придется создавать свой "электронный профиль" в полиции", - уточнили в ассоциации.

При этом российские эксперты оговаривают то обстоятельство, что пока нет понимания, распространяется ли карта на иностранных работников или она касается только граждан Египта, напоминая, что в египетских отелях достаточно иностранцев, занятых в анимации или хостес.

© Sputnik / Nicolai Kibich Защищаем себя на отдыхе

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