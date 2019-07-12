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Свитшот принцессы Дианы продали на аукционе за $53,5 тыс

© AFP 2019 / Patrick Riviere
Общество
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Синий спортивный свитер с принтом "Fly Atlantic", который был выставлен на торги, принцесса подарила своему тренеру Дженни Риветт.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Свитшот принцессы Дианы был продан на аукционе RR Auction за 53,5 тысячи долларов.

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Новым владельцем свитшота стал покупатель из Калифорнии, чье имя не разглашается. Финальная цена свитшота в 10 раз превысила ожидавшуюся цену в пять тысяч долларов.

​В синей толстовке с принтом "Fly Atlantic" Диана проводила каждую свою тренировку, чтобы, по воспоминаниям личного тренера принцессы, помешать папарацци получить новые фотографии её занятий.

"Каждую тренировку СМИ поджидали со своими камерами. Она говорила: "Почему я им так интересна, когда в мире есть куда более важные вещи, о которых стоит беспокоиться?" - вспоминает тренер Дженни Риветт, которой принцесса подарила эту толстовку.

Вырученные средства пойдут на помощь малавийской семье.

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"Принцесса определенно одобрила бы идею помощи семье, будь она жива. Вопросы в Африке всегда были очень близки ее сердцу", - отметила Риветт.

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Теги:
аукцион, торги, леди Диана


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