Свитшот принцессы Дианы продали на аукционе за $53,5 тыс

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Свитшот принцессы Дианы был продан на аукционе RR Auction за 53,5 тысячи долларов.
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Новым владельцем свитшота стал покупатель из Калифорнии, чье имя не разглашается. Финальная цена свитшота в 10 раз превысила ожидавшуюся цену в пять тысяч долларов.
Princess Diana’s sweatshirt sold for $53,532 in RR's July Auction last night! #PrincessDiana #rrauction #auction #Royals pic.twitter.com/AvPbXy2fvg— RR Auction (@RRAuction) 11 iulie 2019
В синей толстовке с принтом "Fly Atlantic" Диана проводила каждую свою тренировку, чтобы, по воспоминаниям личного тренера принцессы, помешать папарацци получить новые фотографии её занятий.
"Каждую тренировку СМИ поджидали со своими камерами. Она говорила: "Почему я им так интересна, когда в мире есть куда более важные вещи, о которых стоит беспокоиться?" - вспоминает тренер Дженни Риветт, которой принцесса подарила эту толстовку.
Вырученные средства пойдут на помощь малавийской семье.
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"Принцесса определенно одобрила бы идею помощи семье, будь она жива. Вопросы в Африке всегда были очень близки ее сердцу", - отметила Риветт.
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