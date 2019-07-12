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И где свобода слова: суд Вильнюса блокирует доступ к сайту Sputnik Литва

© Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik Литва с 12 июля.

"С целью защиты авторских прав в интернете принято решение издать обязательные инструкции поставщикам услуг для ограничения доступа, чтобы остановить несанкционированную публикацию защищенного авторским правом контента на веб-сайте https://sputniknews.lt", — говорится в сообщении Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению (ЛКРТВ, LRTK), которое цитирует Sputnik Литва.

В начале июля в комиссию поступила жалоба от Литовского радио и телевидения, которое сообщало, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT. В сообщении регулятора также отмечалось, что национальный вещатель связывался с агентством с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать.

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На основе этого регулятор 10 июля принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики. В частности, причиной указывалось нарушение авторского права.

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В Москве негативно отнеслись к действиям Вильнюса и посчитали это попыткой ограничить свободу прессы. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей "откровенными репрессиями в отношении неугодных СМИ". Дипломат подчеркнула, что Литва продолжает курс "зачистки информационного пространства" от источников с альтернативным мнением.

Нападки на информационное агентство в балтийской республике усилились на фоне выборов президента. Sputnik Литва активно и полноценно освещал оба туров выборов, а также голосование по двум референдумам и в Европарламент.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян во время видеоконференции с журналистами (12 июля 2018). Москвa
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Спустя два дня после второго тура в аэропорту Вильнюса был задержан и допрошен шеф-редактор Sputnik Литва, гражданин Латвии Марат Касем. После обыска и "беседы" ему вручили постановление, в котором говорилось, что журналист представляет "угрозу для национальной безопасности страны". Ему запретили въезд в страну на пять лет.

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Сам Касем посчитал свое задержание спланированной и подготовленной акцией. Он отмечал, что у него настойчиво пытались узнать подробности работы редакции и источники контактов и новостей.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отмечала, что в Балтии систематически используются методы пропаганды времен холодной войны и, более того, они стали в трех республиках "обычной практикой".

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (37)

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Теги:
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