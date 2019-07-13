Врачи выяснили, почему люди умирают от внезапной остановки сердца

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Врачи из Финляндии провели исследование, в котором проанализировали истории болезней пациентов, умерших от сердечного приступа. Данные об исследовании были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Проанализировав данные о вскрытиях почти 6000 умерших пациентов, врачи обнаружили закономерность: у значительной части умерших нашлись небольшие рубцы на левом желудочке.

Такие шрамы свидетельствуют о том, что у людей при жизни были сердечные приступы.

Врачи заметили: по историям болезни следует, что люди не обращались в больницу из-за болей в сердце, а значит - у них был "тихий" сердечный приступ, который невозможно обнаружить без обследования.

Определить "тихий" сердечный приступ можно: он сопровождается тошнотой, сильным потоотделением, расстройством желудка, онемением рук и ног, резким упадком сил, головокружением и болью в груди.

В исследовании врачей отмечается, что обнаружить проблемы с сердцем в таком случае можно с помощью электрокардиографии.