Пока вы спали: встреча с главой ВБ, исторический телемост и поставки С-400 Турции

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная встретилась с главой Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконеном, который находился с визитом в столице Молдовы.

Как написала Гречаная в социальных сетях, она обсуждала с банкиром ВБ актуальные экономические и финансовые вопросы. "Подчеркнула решимость властей обеспечить политическую стабильность, привлечение инвесторов в страну, искоренение коррупции и справедливое правосудие. Заявила также о необходимости реорганизации экономической структуры страны, отметив, что у Молдовы есть огромный потенциал для экспорта и перспективная производственная база", – отметила спикер.

Тревожный сигнал - к счастью, ложный

Около 2 тысяч человек эвакуировали в Кривом Роге (Украина, Днепропетровская область) из-за сообщения о минировании многоэтажного дома, где проживают родители президента Владимира Зеленского. Также тревожный сигнал поступил в полицию по поводу возможной угрозы взрывов в торгово-развлекательных центрах, детских садах и железнодорожного вокзала, передают украинские СМИ.

К счастью, в ходе тщательной проверки всех объектов взрывные устройства не обнаружены. Звонки оказались ложными. 12 июля Зеленский находился с визитом в Днепропетровской области.

Турецкий пирог и российские ракеты

Главы оборонных ведомств Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое Министерство обороны.

Ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРК С-400 приземлились в пятницу на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 за два с половиной миллиарда долларов. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую — за счет российского кредита.

© Sputnik / Sergey Razbakov, Sergey Beznosov С-400 "Триумф" : новый сверхдальний ЗРК поражает 36 целей одновременно

Турецкий министр объяснил своему американскому коллеге, что покупка российских систем является необходимостью, поскольку "Турция по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой". О какой именно угрозе идет речь, министр не уточнил. Он также отметил, что приобретение Турцией С-400 не означает изменения стратегической позиции страны. Ранее Вашингтон предлагал Турции купить Patriot как альтернативу С-400.

Хулуси Акар сказал Эсперу, что Анкара продолжает рассматривать это предложение США.

Ни Белый дом, ни госдеп пока никак не прокомментировали ситуацию с С-400.

Зато любопытной оказалась реакция популярного кондитера из турецкого города Бурса. Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил РИА Новости, что намерен в субботу испечь традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина - в связи с началом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Телемост дружбы

На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить". Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет.

Российские участники пришли в студию канала, украинские — выходили на связь по Skype. Гости обсуждали, что объединяет два народа — вспоминали известные в России и на Украине фильмы, песни, литературные произведения. Российско-украинские семьи общались в эфире, встречались и сетовали на сложившуюся ситуацию.

Участниками телемоста стали не только известные артисты и спортсмены, но и обычные люди.

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