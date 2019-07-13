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В сентябре запланировано заседание молдо-российской Межправкомиссии

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Вице-министр иностранных дел России Гриогрий Карасин и посол Молдовы Андрей Негуца обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-молдавских отношений.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Вопросы молдавско-российских отношений в контексте происходящих в республике внутриполитических изменений обсудили в Москве посол Молдовы Андрей Негуца и вице-министр иностранных дел России Григорий Карасин. Об этом сообщается на сайте департамента информации и печати МИД России.

"Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавских отношений в контексте происходящих в Молдавии внутриполитических изменений. Обсуждены пути активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений", - сказано в комментарии. 

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Также Карасин и Негуца обсудили вопросы организации работы Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Решено было ускорить подготовку. Планируется, что заседание состоится в сентябре.

Как говорится в комментарии, Карасин принял посла 12 июля.

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