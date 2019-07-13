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Янтарь

Житель Молдовы пытался провезти через Румынию крупную партию янтаря

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Мужчины хотел провести янтарь в Турцию, но "забыл" задекларировать его на границе.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Сотрудники румынской пограничной полиции обнаружили в автомобиле, за рулем которого находится гражданин Республики Молдова, четыре килограмма янтаря.

янтарь
© Sputnik / К. Каспиев
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Инцидент произошел на дороге близ приграничного населенного пункта Шивица в уезде Галац. Автомобилем Chrysler Voyager управлял 39-летний мужчина, который припрятал в задней части машины 45 крупных кусков необработанного января.

По признанию владельца автомобиля, он намеревался провезти янтарь в Турцию для продажи.

Стоимость партии необработанного янтаря составила, по оценке пограничников, около 4000 румынских леев (около 17 тысяч молдавских леев).

Янтарь конфискован, против водителя возбуждено дело по факту контрабанды.

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Теги:
контрабанда, янтарь


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