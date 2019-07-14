Почему выход на работу после отпуска – это всегда стресс

О том, как лучше влиться в работу после длительного отпуска, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Многие замечали, что, возвращаясь к работе после отпуска, испытывают некоторый комплекс. Им кажется, что за время отпуска они все забыли и растеряли всю квалификацию. Однако, с точки зрения психологии, ничего критичного на самом деле за месяц отпуска с человеком не происходит. По мнению психолога, речь в этом случае идет не о потере квалификации, а о некоторой стрессовой ситуации для организма, которую вполне можно преодолеть.

"Любой стресс, если он не превышает возможности человека, преодолевается. Конечно, в зависимости от индивидуальности человека, от его эмоциональности, силы психики, период вхождения в работу может быть более или менее сложным", - отметила Ковалева в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

По ее словам, после отпуска в работу необходимо правильно "войти". Легче справляются с этим периодом люди, для которых активность – более органичное состояние. Как объяснила Ковалева, в работе тоже должны быть свои периоды отдыха и человеку необходимо отвлекаться.

"Организм не любит ничего резкого, революционного. Необходимо делать паузы в работе, постепенно включаться в нее", - посоветовала психолог.

Ковалева разъяснила, что человек на работе находится в состоянии "внутренний взрослый", в то время, как на отдыхе включает "внутреннего ребенка", который получает большую свободу, чем это может позволить ему взрослый сценарий. И поэтому, выходя на работу, оптимально найти свое "взрослое" состояние. Необходимо подготовить себя, дать себе установку на работу, планировать свой день, входить в режим. То есть, от человека требуются волевые действия, и чтобы это не было стрессом, нужно сопровождать их приятным состоянием, делая то, что приносит удовольствие.

"Чем в большей степени мы осознаем, зачем мы работаем, что нам дает эта работа, тем легче нам становится выходить из пассивного состояния. Мы должны найти в нашей работе то, что нам очень нравится, что приносит радость", - заключила Ковалева.

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