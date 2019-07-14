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Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже.

Игорь Додон поздравил Эмманюэля Макрона с Национальным днем

© REUTERS / Mal Langsdon
Общество
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Национальный день Франции празднуется в честь 14 июля 1789 года, когда в ходе Великой французской революции восставшими парижанами был взят штурмом тюремный замок Бастилия. Часто этот праздник называют Днем взятия Бастилии.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона с праздником - Национальным днем Франции.

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© Photo: Facebook / Nicu Popescu
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"С удовлетворением констатирую устойчивый и конструктивный характер многопланового молдо-французского партнерства и хочу заверить господина Макрона в том, что Молдова придает большое значение углублению отношений с Францией в духе общих ценностей и дружбы", - написал глава государства в Facebook.

Додон выразил признательность Макрону за поддержку, которая Франция оказывает Молдове в процессе модернизации.

В 2018 году президент Молдовы провел ряд двухсторонних встреч с президентом Франции.

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Теги:
День взятия Бастилии


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