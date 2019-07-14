Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допускать провокаций в суде

Доманский также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций во время слушаний по делу его подопечного.

"Обращаюсь к вам как гаранту Конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания, направленных во вред имиджу Украины перед мировым сообществом", - написал адвокат в Facebook.

Доманский также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил его обеспечить правопорядок во время заседания. Адвокат подчеркнул, что необходимо "надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей" и избежание нарушений "со стороны провокаторов, которые будут пытаться сорвать судебное заседание".

Дело Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае прошлого года. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Тогда же в мае его поместили под стражу и неоднократно продлевали арест. Срок задержания Вышинского истекает 22 июля. Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

В Москве "дело Вышинского" считают беспрецедентным. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Киев преследует журналиста за его профессиональную деятельность.

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