Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допускать провокаций в суде

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций во время слушаний по делу его подопечного.
"Обращаюсь к вам как гаранту Конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания, направленных во вред имиджу Украины перед мировым сообществом", - написал адвокат в Facebook.
Доманский также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил его обеспечить правопорядок во время заседания. Адвокат подчеркнул, что необходимо "надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей" и избежание нарушений "со стороны провокаторов, которые будут пытаться сорвать судебное заседание".
Дело Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае прошлого года. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Тогда же в мае его поместили под стражу и неоднократно продлевали арест. Срок задержания Вышинского истекает 22 июля. Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
В Москве "дело Вышинского" считают беспрецедентным. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Киев преследует журналиста за его профессиональную деятельность.
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