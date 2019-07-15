Пока вы спали: откровение Филата, потоп в Тирасполе и страх восстания машин

В Подмосковье при крушении вертолета погиб пилот, инструктировавший семь лет назад президента России.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. На одном из частных кишиневских телеканалов вышло "тюремное" интервью осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы Влада Филата. Бывший лидер либерал-демократов приветствовал перемену власти в Молдове и оправдывался, что не имеет никакого отношения к крупным денежным хищениям из банковского сектора.

Филат пожаловался на одиночество, на изоляцию от общества и на бывших компаньонов.

Вину за то, что он был изолирован от публичного пространства, Филат возложил на своего бывшего адвоката Игоря Попу.

"С самого начала, после того как оказался в заключении, я думал, что передаю послания, что есть доступ к общению. Но мои послания проходили через цензуру. Все, что я передавал через Игоря Попу, либо не доходило, либо проходило сначала через GBC (Global Business Center, коммерческая штаб-квартира Владимира Плахотнюка – Ред.)", - сказал Филат.

В Подмосковье погиб инструктор, обучавший Путина

При крушении вертолета Robinson в Подмосковье погибли два человека, один из них глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Российские СМИ пишут, что Никитин был инструктором президента России Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году.

По факту жесткой посадки частного вертолета следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Тирасполь едва не ушел под воду

Сильный ливень затопил улицы Тирасполя.

По кадрам, которые распрастроняются в соцсетях, видно, что вода буквально погрузила под воду дороги: машины не едут, а плывут. Люди ходят по колено в воде. Согласно прогнозу синоптиков, по всей стране пройдут ливни, существует риск подтоплений. В связи с предупреждением, объявлен желтый код.

Искусственный интеллек обыграл людей в покер

Ученые в США не на шутку испугались, когда искусственный интеллект обыграл в покер пятерых профессионалов. Экперимент поставили в исследователи Туомас Сэндхолм и Ноам Браун из Университета Карнеги-Мелона в Питтсбурге. Они разработали искусственный интеллект под названием Pluribus. Исследователи решили посмотреть, как их детище справится с комбинациями онлайн-покера, а потом с пятью соперниками. Чуть более за неделю Pluribus сыграл порядка 10 тысяч партий и за каждую победу получал пять долларов. К концу эксперимента разработка стала зарабатывать десятки тысяч долларов в день и превосходить любых соперников.

Как объяснили Сэндхолм и Браун журналу Nature, математические расчеты компьютера показали себя лучше, чем человеческий блеф. По их словам, обучить ИИ игре в покер гораздо сложнее, чем шахматам, потому что в покере необходимая для победы информация не видна игрокам. Теперь ученые боястя восстания машин.

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