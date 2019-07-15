Суд в Киеве перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15.00 ", - сказала представитель суда, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора допустила, что Вышинского отпустят после заседания в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.