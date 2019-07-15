18:49 15 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск

Суд в Киеве перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского

RUPTLY
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора допустила, что Вышинского отпустят после заседания в понедельник.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 

© Sputnik / Стрингер
Вышинский - новой власти: мое дело позорит Украину

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15.00 ", - сказала представитель суда, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора допустила, что Вышинского отпустят после заседания в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Пушков: руководство ОБСЕ может посодействовать освобождению Вышинского>>>

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад трамваев в Москве: ретро, инновационные и просто уюутные - фото
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться