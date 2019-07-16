Омбудсмены РФ и Украины согласовали вопросы помощи удерживаемым гражданам

Стороны определили вектор взаимодействия, что вселяет надежду многим семьям на то, что судьба их близких разрешится.

КИШИНЕВ, 16 июл -Sputnik. Омбудсмены РФ и Украины наметили дорожную карту взаимодействия и помощи удерживаемым гражданам, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисововой.

"Сегодня мы продолжили взаимный мониторинг гуманитарной составляющей граждан, находящихся на Украине, и граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Денисовой Людмилой Леонтьевной. Это очень важная для нас встреча, потому что она определяет вектор нашего взаимодействия и помощи гражданам и дает возможность надеяться многим и многим семьям на то, что разрешаться судьбы людей и они смогут вернуться в свои дома, им будет оказана помощь во время нахождения в местах лишения свободы. Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия", - сказала Москалькова.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что обсудила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой возможность обращения к президентам двух стран с просьбами о помиловании некоторых задержанных.

"Безусловно, то, что мы с вами обсудили - что мы обратимся к руководителям наших стран о рассмотрении некоторых кейсов, некоторых наших граждан и граждан вашей страны на помилование или на какие-то другие методы, чтобы они были освобождены, - это тоже приветствуется", - сказала Денисова по итогам встречи с Москальковой в Москве.

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