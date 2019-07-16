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ВИЧ-инфекция

Количество новых случаев ВИЧ в мире падает, а в Восточной Европе растет

CC BY-SA 2.0 / AJ Cann / HIV-infected cell
Общество
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Такая же тенденция в Центральной Азии - число заразившихся существенно выросло.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году по всему миру, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), опубликованном во вторник.

По данным ЮНЭЙДС, это на 16% меньше по сравнению с данными за 2010 год. Как отмечается, сократить количество заражений получилось в основном благодаря прогрессу, который был достигнут в борьбе с заболеванием в странах Южной и Восточной Африки.

В частности, в ЮАР количество новых заражений ВИЧ снизилось более чем на 40%.

Работа вирусологической лаборатории, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Венявский
Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции

Согласно докладу, в настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона заболевших ВИЧ, из них 1,7 миллиона - дети. При этом лишь 79% знают о том, что они больны. В прошлом году от последствий, связанных со СПИДом, погибло 770 тысяч человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году.

ЮНЭЙД также отмечает опасный рост количества новых случаев заражения ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии (на 29%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (на 10%), а также в Латинской Америке (7%).

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