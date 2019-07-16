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Собор Нотр-Дам де Пари

Реставрация Нотр-Дама: установлены законодательные рамки

© Sputnik / Valeriy Melnikov
Общество
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Принятые положения касаются будущих восстановительных работ в соборе, а также статуса пожертвований.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Депутаты Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции приняли в окончательном чтении законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, в котором в апреле произошел разрушительный пожар.

Как отмечается на сайте Нацсобрания, 91 депутат поддержал принятие законопроекта, восемь проголосовали против, 33 воздержались.

Документ определяет рамки будущих восстановительных работ в соборе, а также статус пожертвований на реставрацию Нотр-Дама. В частности, законопроект подразумевает введение налоговых льгот для людей, которые пожертвуют средства на восстановление собора. Также он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться сбор пожертвований.

© AP Photo / Thibault Camus
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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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