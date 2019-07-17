Жители Нью-Йорка жалуются на загадочный шум в городе

От непонятно откуда идущего непрерывного гула не спасают даже закрытые окна и двери. Жители жалуются на головные боли, состояние, схожее с похмельем, а также странное давление на носовые пазухи.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Несколько месяцев подряд жители Бруклина в Нью-Йорке жалуются на странный назойливый шум, от которого у них портится самочувствие, сообщает Популярная механика.

Любители конспирологических теорий проводят параллели с описаниями дипломатов США, служащих на Кубе и в Китае о назойливых звуках за последнюю пару лет, от которых у них потом начались проблемы со здоровьем.

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С жалобами на звуковой раздражитель в администрацию обратились уже 15 жителей района, однако властям не удалось установить источник и устранить гул.

Выделяющийся из городских шумов постоянный гул вызывает у бруклинцев различные виды недомогания. Некоторые жалуются на пульсирующую головную боль, у других наблюдается состояние, схожее с похмельем, третьи заявляют о давлении на носовые пазухи.

Кроме того, все утверждают об ухудшении психологического состояния. Не спасают от таинственного шума даже закрытые двери и окна, отмечают жители Бруклина.

Среди конспирологов есть и те, кто заявляет о проведении властями испытаний звукового оружия.

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