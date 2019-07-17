Лавров: Россия выйдет на новый уровень сотрудничества со странами Африки

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Саммит Россия-Африка в Сочи, который пройдет в октябре, будет способствовать началу нового уровня сотрудничества со странами Африки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Ответ на вопрос "хотим ли мы вывести сотрудничество на качественно новый уровень" - да, хотим. И более того, этот уровень уже начинает формироваться, и я уверен, что важнейшим этапом в наших партнерских связях, в их углублении, обогащении станет саммит, который пройдет в Сочи 24 октября", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Кот-д'Ивуара, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что объем товарооборота России и Африки по итогам 2018 года превысил 20 миллиардов долларов. "Для нас 20 миллиардов долларов в прошлом году – это существенное достижение, по крайней мере по сравнению с 2015 годом это более чем трехкратное увеличение объема торговли, и мы договорились, что будем эту динамику всячески поддерживать", - отметил он.

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Также глава российского МИД отметил рост сотрудничества со странами Африки в образовании. "Мы существенно наращиваем содействие африканцам в сфере подготовки кадров: как по гражданским специальностям - ежегодно количество стипендий выделяемых для Африки возрастает, так и по специальностям в рамках сотрудничества правоохранительных органов и служб безопасности. И конечно, наши военные высшие учебные заведения обучают многих представителей африканских стран", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Он пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.

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