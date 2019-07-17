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Главное здание Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в Москве

МГУ - в числе мировых университетов с наивысшей репутацией

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Позицию в рейтинге определяют достижения в науке, образовании и сфере обмена опытом.

МОСКВА, 17 июл — Sputnik. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 38-е место и вошел в топ-40 лучших университетов мира по версии World Reputation Rankings 2019Times Higher Education (THE).

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"Такой результат — сумма нескольких составляющих", — прокомментировал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба университета.

Он пояснил, что успех сложился из достижений в науке, образовании и сфере обмена опытом.

Так, ученые университета входят в ведущие международные научные коллаборации (LIGO, ЦЕРН, ITER и другие). Кроме того, МГУ открывает и собственные исследовательские центры.

"Мы одни из первых в мире взялись за развитие квантовых технологий, когнитивных и нейронаук, цифровой экономики, новейших исследований космоса и Арктики. В наши центры едут работать ведущие зарубежные ученые", — рассказал Садовничий.

В образовании университет ведет активную работу в области международной деятельности, за последние годы открыты филиалы в шести странах: в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Армении и Словении.

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"В сфере обмена опытом: мы активные участники и организаторы ведущих международных конференций и конгрессов", — пояснил ректор.

Например, в марте МГУ стал площадкой для глобального международного форума "Университеты, общество и будущее человечества", который собрал несколько тысяч участников.

В общей сложности только за последние несколько лет МГУ посетили более десяти тысяч зарубежных ученых, добавил Садовничий.

THE World Reputation Rankings 2019 — ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый британским журналом Times Higher Education. Его составляют на основе закрытого опроса академического сообщества. В этом году в нем участвовали более десяти тысяч авторитетных ученых из 138 стран.

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