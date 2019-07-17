Развод султана и "Мисс Москва-2015": власти не знают, адвокат опровергает

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Правительство малайзийского штата Келантан заявило в среду, что не имеет никакой официальной информации о разводе наследственного главы штата и бывшего короля Малайзии султана Мухаммада V с его женой, россиянкой Оксаной Воеводиной, сообщает интернет-версия газеты New Straits Times.

"Так же, как мы не могли ответить на вопросы журналистов о свадьбе султана, мы сейчас не можем комментировать развод, потому что у нас нет никакой официальной информации. Мы сами прочитали эту новость сегодня в социальных сетях и на первых страницах газет", - сказал заместитель руководителя правительства штата Мохд Амар Ник Абдулла, порекомендовав журналистам обратиться за информацией непосредственно во дворец или к руководителю Офиса королевского двора.

Он добавил, что "когда речь идет о личной жизни монарха, следует, наверно, оказать некоторое уважение его праву на частную жизнь".

Ранее в среду газета New Straits Times сообщила со ссылкой на источники о том, что султан Келантана Мухаммед V, бывший король Малайзии, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2015".

Собеседники издания отметили, что документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Кроме того, источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, копия которого попала в местные социальные сети.

Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод по шариатскому праву. Согласно ему, пара может повторно вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле с ней разведется или скончается. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.

Кроме того, как сообщили газете источники, королевская семья была обеспокоена постом Воеводиной в Instagram, где она заявляла о том, что ее недавно родившийся сын – "будущий король Малайзии".

Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва - 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года. Как заявил источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве. По данным New Straits Times, брак был оформлен 7 июня прошлого года.

CONGRATULATIONS YDPA SULTAN MUHAMMAD V , MENJUJUNG KASIH TUANKU ! pic.twitter.com/FGxal2kuBI — Nursafhia (@wonderzwomann) 23 ноября 2018 г.

​В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.

Некоторые наблюдатели связывают отречение короля Мухаммада V от престола с его женитьбой в конце 2018 года на гражданке иностранного государства, российской фотомодели Оксане Воеводиной.

Sembah Tahniah kepada SPB YDPA Sultan Muhammad V diatas pernikahan tuanku..



Rakyat bersyukur dan berbangga menerima Permaisuri Agong.



Daulat Tuanku pic.twitter.com/hCK8WO1CCu — Is Hamid (@su_is91) 24 ноября 2018 г.

​В то же время адвокат российской модели Оксаны Воеводиной Евгений Тарло опроверг информацию о разводе его подопечной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам юриста, документов о расторжении брака Воеводина не получала.

"Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит", - заявил адвокат телеканалу "Звезда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 6 Июл 2019 в 3:28 PDT

Тарло также указал на то, что по российскому законодательству супруги не могут развестись, если у них недавно родился ребенок.

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