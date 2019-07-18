Освобождение Вышинского стало бы первым шагом для диалога России и Украины

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации с арестом Вышинского.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать прекрасным шагом для нормализации отношений между Киевом и Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Вышинскому объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Ну, конечно же, возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, что могло бы послужить началу диалога двух стран.

Песков ранее заявлял, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации с арестом Вышинского. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, арест Вышинского является беспрецедентным случаем. Официальная Москва направляла в Киев несколько нот с требованиями освободить журналиста. В защиту Вышинского выступало ОБСЕ и ряд иных международных структур. Очередное заседание суда по вопросу возможного изменения меры пресечения для журналиста пройдет 19 июля.

Личная встреча Путина с Зеленским возможна после выборов на Украине?

Речи о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет, надо дождаться окончания предвыборного ажиотажа на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков.

Путин и Зеленский 11 июля провели первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.