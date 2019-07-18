Реакция "Мисс Москва" на слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии - видео

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

На опубликованной записи модель призналась супругу в любви.

"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", – сказала Воеводина.

В этом же ролике бывший король признается, что считает "страсть и взаимопонимание" основными факторами счастливого союза.

"В семье главное – дети, потому что они наше наследие", – добавил Мухаммад V.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ... Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 17 Июл 2019 в 9:54 PDT

Ранее в СМИ появилась информация, что документы о разводе Воеводиной и Мухаммада V были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее адвокат российской модели Евгений Тарло опроверг эти сообщения.

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