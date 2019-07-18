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Мисс Москва Оксана Воеводина

Реакция "Мисс Москва" на слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии - видео

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Россиянка ответила на распространяемую "горячую новость" постом в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Мухаммад V
© AFP 2019 / MOHD RASFAN
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На опубликованной записи модель призналась супругу в любви.

"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", – сказала Воеводина.

В этом же ролике бывший король признается, что считает "страсть и взаимопонимание" основными факторами счастливого союза.

"В семье главное – дети, потому что они наше наследие", – добавил Мухаммад V.

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Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

Ранее в СМИ появилась информация, что документы о разводе Воеводиной и Мухаммада V были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее адвокат российской модели Евгений Тарло опроверг эти сообщения.

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