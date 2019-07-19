Смертельно опасный вирус подобрался к границе Молдовы

Первый случай заражения подтвержден в 2019 году, в прошлом сезоне от вируса в соседней стране скончались более трех десятков человек.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В румынском Галаце, расположенном рядом с южной границей Молдовы, зарегистрирован первый в этом году случай заболевания лихорадкой Западного Нила, пишет румынская пресса.

По информации румынского Центра по надзору и контролю за вирусными заболеваниями, случай заражения подтвержден лабораторно у 80-летнего мужчины из Галац. Это один эпизод, отмеченный за период наблюдений с 3 июня по 18 июля.

В связи с этим специалисты рекомендуют населению носить одежду с длинными рукавами и не одевать шорты для прогулок в местах, где большая концентрация комаров. Кроме того, следует пользоваться спреями от насекомых, установить москитные сетки на окна.

В прошлом году в Румынии от лихорадки Западного Нила скончались 36 человек.

Опасность для туристов в Греции

Ранее министерство здравоохранения Греции настоятельно рекомендовало туристам пользоваться репеллентами и носить одежду с длинными рукавами, чтобы предохранить себя от укусов комаров, которые могут закончиться смертью.

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова сообщила Sputnik, что проблема, к сожалению, весьма актуальна, так как Греция популярна для отдыха граждан Молдовы.

По ее мнению, увеличение числа комаров и рост числа заболевших лихорадкой Западного Нила, возможно, связаны с изменениями климата.

"Риск заражения зависит исключительно от количества комаров, от их концентрации. Вполне может быть, что погодные условия этого года благоприятствовали увеличению количества насекомых. Ведь в мае в Греции были очень сильные дожди, такого раньше практически не происходило. Дождь и смена температуры – идеальные условия для массового размножения комаров", - сказала врач.

Возможно ли распространение заболевания в Молдове, пока судить сложно. По словам Кирьяковой, молдавский климат и рельеф менее благоприятны для размножения комаров опасных видов.

Что такое лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.

Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется и в нетропических странах. Вирусу, в первую очередь, подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

Инкубационный период составляет до трех недель. Лечение симптоматическое, вакцина не разработана.

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