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Патриарх Кирилл

Чем гламур отличается от святости - объяснение Патриарха Кирилла

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Церковь не порицает желание достойно выглядеть, хорошо одеваться и иметь хорошие манеры, но при условии, что это стремление "сочетается с активной работой над внутренним содержанием".

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Предстоятель Русской православной церкви во время своего визита в Сергиев Посад открыл мемориальный комплекс, посвященный "Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий".

"У святителя Иоанна Златоуста находим слова "со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость". В современном жаргоне для чисто внешнего великолепия есть иное слово – гламур. За ним не может быть ни святости, ни какого бы то ни было духовного содержания. Гламур — это внешняя привлекательность при внутренней пустоте", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к паломникам в Троице-Сергиевой лавре.

По его словам, "все обрамляется в очень дорогое обличие и стоит огромных денег", но "гламурные потуги" ничего не дают "сознанию и душам людей" и не создают "подлинное великолепие". При этом Церковь, отметил ее предстоятель, не порицает желание достойно выглядеть, хорошо одеваться и иметь хорошие манеры, но при условии, что стремление сделать красивой свою внешнюю жизнь "сочетается с активной работой над внутренним содержанием".

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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"Только тогда и будет великолепие", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Мемориальный комплекс, освященный патриархом неподалеку от лавры, представляет собой каменный крест с терновым венцом, неугасающую лампаду, соловецкий камень, а также памятники расстрелянному священнику Павлу Флоренскому, последнему наместнику Троице-Сергиевой лавры до ее закрытия в 1921 году преподобномученику Крониду и преподобномученице Елисавете Феодоровне, основательнице обители сестер милосердия в Сергиевом Посаде.

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