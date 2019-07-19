Танковый поединок: Abrams против Т-72М - видео с учений

Учебный бой был частью масштабных маневров, проходящих в Польше.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески, в рамках которых военные смоделировали дуэль между танками Abrams и Т-72М.

Т-72 "Урал" — советский средний и основной танк. Он состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак и Сирию.

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года, находится на вооружении у ряда государств, включая Саудовскую Аравию.

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