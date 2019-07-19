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Суд по делу журналиста К. Вышинского в Киеве

Суд в Киеве продлил арест Вышинскому до 19 сентября

© Sputnik / Стрингер
Общество
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ащита выступила против продления меры и просит суд отпустить Вышинского под личное обязательство.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Суд в Киеве продлил арест руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

В пятницу состоялось очередное заседание Подольского районного суда по делу Вышинского. Инстанция вынесла решение о продлении ареста журналисту на 60 дней, следующее заседание назначено на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© Sputnik / Стрингер
Освобождение Вышинского стало бы первым шагом для диалога России и Украины

Прокуратура просила продлить арест на два месяца. Прокурор мотивировал ходатайство тем, что у Вышинского есть гражданство России и он может покинуть территорию Украины, а также оказывать давление на свидетелей. Защита выступила против продления меры и просит суд отпустить Вышинского под личное обязательство

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Адвокат Вышинского напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что мера пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий.

"Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главным редактором РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

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К журналисту долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.



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