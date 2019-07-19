Метеорологи: мать-земля знатно вспотела, июнь был запредельно жарким

На планете установлен новый температурный рекорд для первого месяца лета.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Средний показатель температуры поверхности Земли в июне 2019 года оказался самым высоким за историю наблюдений.

Такую информацию обнародовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

"Мать Земля знатно вспотела в прошедшем месяце. Запредельные температуры сделали июнь 2019 года самым жарким на земном шаре", - говорится в сообщении.

Метеорологи уточняют, что температура в июне 2019 была на 1,71 градуса выше, чем средняя за предыдущие годы, которая составляет 15,5 градуса.

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