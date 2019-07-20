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Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму

Пока вы спали: атака на Скотланд-Ярд, красный код в Японии, In Vino Veritas

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (221)
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В нашей подборке - новости с ночной ленты мировых информагентств.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Новое социальное явление, сюрпризы погоды, организация досуга - три главные темы.

Скотланд-Ярд такого не писал

Хакеры взломали электронный почтовый ящик Столичной полиции Лондона и начали рассылать с него нецензурные письма.

 

Здание Скотленд-Ярда (Лондонской полиции).
© Sputnik / Артур Александров
Здание Скотленд-Ярда (Лондонской полиции).

Сначала от Скотланд-Ярда приходили тестовые сообщения и письма с набором слов, затем - тексты с непристойными выражениями.

"Очевидно, ящик взломан", - заявил представитель учреждения.

"Проблема на участке внешнего провайдера, мы сообщим, когда проблема будет решена", - добавил он.

Ливни вынудили объявить в Японии наивысший уровень опасности

Предупреждение касается ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.

"В городах Гото и Цусима объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее", - сказал представитель управления на экстренно созванной пресс-конференции.

Мощный тайфун Лан обрушился на Японию
2017 Assosiated Press
Огромные волны и шквальный ветер: кадры мощного тайфуна в Японии

Это максимальный уровень опасности из пяти, принятых в Японии. Он означает не только необходимость экстренной эвакуации, но и мер для защиты жизни.

В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 360 миллиметров осадков.

Продолжительные ливневые дожди обрушившихся под влиянием тайфуна Данас повышают риск оползней и разливов рек.

Фестиваль In Vino Veritas стартует в Коктебеле

На эногастрономическом фестивале, который проводится в третий раз, виноделы Крыма и Кубани представляют свои напитки, а фермеры – продукты.

Винодельческий завод Массандра в Крыму
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Винодельческий завод "Массандра" в Крыму

В программе этого года традиционный винный матч "Крым-Кубань" по футбольным правилам, винная эстафета вдоль набережной, а также специальные шашки и казино.

Особое внимание в этом году организаторы уделили гастрономическим мастер-классам, на которых представлена кухня народов Крыма, Кавказа и Средиземноморья.

"В 2019 году мы решили закрепить показавшиеся удачными элементы программы прошедших фестивалей, но будут и сюрпризы", - сказал директор фестиваля Константин Мешков.

Также эксперт добавил, что, на его взгляд, Коктебель понемногу возвращает славу культурной столицы Черноморского побережья.

В прошлом году за три дня фестиваль In Vino Veritas посетили около десяти тысяч человек.

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Самое интересное за ночь (221)

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