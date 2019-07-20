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Грибы

Как убедиться, что гриб съедобный

CC0 / Pixabay / jackmac34
Общество
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Рекомендации от российского МЧС будут полезны для всех любителей "тихой охоты" за лесным лакомством.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Всегда следует срезать грибы без "бахромы" на ножке, не собирать мягкие, водянистые слишком молодые или слишком старые грибы, в случае сомнений нужно сверяться с атласом-определителем, рассказали в МЧС.

Даже съедобные грибы нельзя собирать у обочин автотрасс или рядом с производственным предприятиями - они легко всасывают тяжелые металлы и ядовитые вещества, предупредили в ведомстве.

Грибы
CC0 / Pixabay / TomaszProszek
Будьте осторожны: в Молдове наступает сезон массовых отравлений

В ведомстве подчеркнули, что некоторые народные приметы - чернеющая серебряная ложка, варящаяся с грибами, или окрасившийся лук, не говорят о токсичности или съедобности гриба. Кроме того, нельзя определить по вкусу, ядовит ли гриб - мухомор, например, имеет сладкий и приятный вкус, в то время как некоторые съедобные грибы – горькие.

Спасатели советуют не переедать грибов – это тяжелая пища, их нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и детям до 12 лет.

Если после употребления грибов появились тошнота, повышенная температура, диарея, расширенные зрачки и нарушение пульса, нужно немедленно вызвать врача - это могут быть первые признаки отравления, заключили в МЧС.

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