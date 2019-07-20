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Айша Хан

В такой купальник для конкурса красоты еще никто не облачался - фото

© Photo: Facebook / Aysha Khan Miss England Finalist 2019
Общество
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Претендентка на титул "Мисс Англия" удивила жюри выбором непременного для такого рода соревнований атрибута одежды.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Во время отбора на конкурс мусульманка Айша Хан решила не надевать бикини и вместо этого сделала фотографии в гидрокостюме, пишет The Sun. Это не помешало ей попасть двадцатку финалисток.

По словам Хан, в слишком откровенных нарядах она чувствует себя некомфортно. Девушка подчеркнула, что решила надеть гидрокостюм не из-за религиозных убеждений.

"Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям", – заявила девушка.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Участница уверена, что ее поступок позволил ей выгодно выделиться на фоне других конкуренток. Ее решение надеть гидрокостюм поддержали многие девушки, особенно молодые мусульманки.

В этом году Хан стала "Мисс Ланкашир", что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне. Это был первый конкурс красоты, в котором она участвовала.

Чтобы завоевать корону "Мисс Англии", необходимо пройти десять этапов конкурса. Подведение итогов состоится 1 августа 2019 года.

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