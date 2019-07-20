Куда ездят отдыхать россияне

Каждый четвертый опрошенный сказал, что предпочитает проводить отпуск в своей стране.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Российским путешественникам комфортнее всего проводить отпуск в Испании, Италии, Швейцарии и России, сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса опросили в соцсетях 55 тысяч пользователей, выяснив, в каких странах Европы отдыхать им наиболее комфортно.

Четверть респондентов проголосовала за Россию.

"Тут круглосуточные магазины, оперативная доставка еды и прочих товаров, дешевый и быстрый интернет", - описала бытовые удобства одна из путешественниц.

Другая туристка поделилась: "После пятидесяти увиденных стран на пяти континентах хочется вернуться только в Россию".

За Швейцарию, как самую комфортную страну Старого Света, проголосовали 18% опрошенных. В качестве аргументов они приводят высокий уровень сервиса, удобные поезда, большой выбор экскурсий, роскошные отели и изысканную кухню.

По 15% голосов получили Испания и Италия. В Испании россиянам нравится климат, приветливые и законопослушные местные жители, свежая и дешевая еда, современная инфраструктура, ухоженные города, теплое море, красивая природа.

Италия привлекает туристов морем, солнцем, улыбчивыми людьми, теплой энергетикой и, конечно же, историческими памятниками, произведениями искусства и архитектурными шедеврами.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli Туристка перед Колизеем в Риме, Италия

У десяти процентов российских путешественников самый комфортный отпуск прошел в Финляндии, так как там они чувствовали себя в безопасности, дышали свежим воздухом даже в столице и видели самых счастливых местных жителей.

Семь процентов проголосовали за Великобританию. В этой стране туристам нравится соблюдение правил, законопослушность и дружелюбие местных жителей, а культурная жизнь там такая разнообразная, что,по словам пользователей, "можно с утра до позднего вечера перемещаться с одной выставки на другую".

По пять процентов голосов получили Нидерланды и Исландия. Нидерланды привлекают россиян внимательным отношением к экологии, вкусной едой, культурой и мягкой зимой. А в Исландии туристы приезжают посмотреть на вулканы, пожить размеренной жизнью и почувствовать себя в безопасности.

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