Посольство Туркменистана в РФ: слухи о смерти президента - абсолютная ложь

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. В дипмиссии назвали эти слухи абсолютной ложью.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Бердымухамедов скончался. Издания ссылались на ряд бизнесменов в Ашхабаде и источники в туркменских спецслужбах.
С 15 июля президент Туркменистана находится в отпуске. Госканалы сообщали, что он проводит время с семьей и пишет книгу.
Местные СМИ также отмечали, что несмотря на отдых, глава государства продолжает работать - в субботу президент подписал постановление и утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии.
В воскресенье Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с профессиональным праздником.
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