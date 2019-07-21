Посольство Туркменистана в РФ: слухи о смерти президента - абсолютная ложь

В дипломатической миссии прокомментировали распространяемую рядом СМИ информацию о смерти главы государства.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. В дипмиссии назвали эти слухи абсолютной ложью.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Бердымухамедов скончался. Издания ссылались на ряд бизнесменов в Ашхабаде и источники в туркменских спецслужбах.

С 15 июля президент Туркменистана находится в отпуске. Госканалы сообщали, что он проводит время с семьей и пишет книгу.

Местные СМИ также отмечали, что несмотря на отдых, глава государства продолжает работать - в субботу президент подписал постановление и утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии.

В воскресенье Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с профессиональным праздником.

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