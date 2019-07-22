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Угон автомобиля

Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей 2019 года

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Наибольшим интересом у воров и их потенциальных клиентов пользуются южнокорейские модели. Но в российских мегаполисах картина иная.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В текущем году добычей угонщиков чаще всего становился Hyundai Solaris, сообщает компания "Ренессанс Страхование".

Угон автомобиля.
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Второе место в этом списке занял Kia Rio, третье — Kia Ceed. Также в "рейтинг угонов" попали Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima.

Если в целом по России чаще пропадают бюджетные автомобили, то в Москве и Санкт-Петербурге нередко крадут немецкий кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

По мнению экспертов, такой выбор связан с повышением стоимости запчастей и ростом спроса на подержанные детали.

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