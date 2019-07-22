Для борьбы со стрессом есть эффективный натуральный продукт

Он полезен благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на нервную систему и повышает устойчивость организма к стрессу, рассказала Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, свежий горошек полезен благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния. Кроме того, этот источник белка растительного происхождения способствует укреплению мышечной ткани и повышению иммунитета.

© Sputnik / Михаил Мордасов Зеленый горошек

Диетолог также рекомендует употреблять летом больше свежей зелени и пряных трав, полезных благодаря витаминам С, А, Е, группы B, минералам, терпенам, гликозидам, флавоноидам и инулину.

"Кроме того, включение свежей зелени в состав блюд позволит вам сократить употребление поваренной соли в ежедневном рационе питания и тем самым снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Она также советует включить в рацион кабачки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, витамином С, кальцием, калием, марганцем и фосфором.

"Низкая калорийность продукта при относительно высоком содержании клетчатки делают кабачок незаменимым продуктом для тех, кто борется с лишними килограммами или старается поддерживать вес в норме", — уточнила она.

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