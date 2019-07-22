Зачем динозавру надо было перебегать дорогу: вот в чем вопрос - видео

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в Twitter видео "погони" за человеком в костюме динозавра.

Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

Just another late shift in #Plymouth - We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please.... #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A — Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) 21 июля 2019 г.

​На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за "динозавром", бегущим по центру дороги. При этом сидящие в нем сотрудники не могут сдержать смех.

"Заставляет задуматься, как они вымерли", – сказал один из них.

В подписи к видео авторы просят пользователей твиттера предположить, зачем "динозавру" понадобилось перебегать дорогу.

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