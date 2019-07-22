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Британская полиция

Зачем динозавру надо было перебегать дорогу: вот в чем вопрос - видео

© Photo: twitter / Metropolitan Police
Общество
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Авторы видео просят пользователей соцсетей высказать свое мнение.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в Twitter видео "погони" за человеком в костюме динозавра.

Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

​На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за "динозавром", бегущим по центру дороги. При этом сидящие в нем сотрудники не могут сдержать смех.

"Заставляет задуматься, как они вымерли", – сказал один из них.

В подписи к видео авторы просят пользователей твиттера предположить, зачем "динозавру" понадобилось перебегать дорогу.

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